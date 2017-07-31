Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Belli Oldu! İlk 3 Değişmedi
Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi
Okulun Altından Antik Tiyatro Çıktı! Şimdi Yıkılması Gündemde
Seo Optimizasyonu Seo İpuçları Ve Sayfa İçi Seo
Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
Roma'da Cengiz Devri Başladı
Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
Thy'nin İşten Çıkardığı 30 Aşçıyı Nusret Kaptı
Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti
Aykut Kocaman, Başakşehirli Edin Visca'yı İstiyor
Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!
Ebru Yaşar'ın Eşiyle Ünlü Bakliyatçı Villa Yüzünden Mahkemelik Oldu
Ünlü Çifti Pelin Akil Ve Anıl Altan'ın Aşk Pozu Herkesi Mest Etti
Yeni Yıldan İtibaren Stuttgart'ta Dizel Yasak
Derya Alabora'nın Meslek Hayatının Sonu Deyip Sürdü, Sonuç Ortada!
Türkiye'nin Turizm Geliri Artarak 5,4 Milyar Dolar Oldu
Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı
Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil

Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı

EVSİZ ADAMI KONAKLAMA KARŞILIĞINDA KÖLE YAPAN ÇİFT TUTUKLANDI

Fransa'da konaklama karşılığında evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yapan bir çift tutuklandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı(10/10)6

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde bir çift, 59 yaşındaki evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

EVSİZ ADAMI 5 YIL BOYUNCA KÖLE YAPTILAR

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde bir çift, 59 yaşındaki evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

ADAMIN KİMLİĞİNİ ÇALIP, EV İŞLERİ YAPTIRMIŞLAR

2012 yılında evsiz adama konaklama sağlayan çiftin, mağdur adamın kimliğini çaldığı ve adama ev işleri yaptırdıkları öğrenildi. Evin bahçesinden ve hayvanların bakımından sorumlu olan adam, "Tüm isteklerini karşılamak için" ev sahiplerinden önce uyanmak zorunda kalıyordu.

ALDIĞI DEVLET YARDIMLARININDA EV SAHİPLERİ TARAFINDAN KULLANILDIĞI BİLDİRİLDİ

Ev sahiplerinin yediklerinden kalanlarla beslenen adamın aldığı devlet yardımlarının da ev sahipleri tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ve yardım kuruluşlarından gıda hakkının da yine kendilerince kullanıldığı bildirildi.

ÇİFT "İNSAN TİCARETİ" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bahçedeki bir römorkta uyuyan 59 yaşındaki adam, cesaretini toplayıp şikayetçi olunca 5 yıldır yaşadığı insanlık dışı muamele ortaya çıktı. Çiftin polis tarafından "insan ticareti" suçundan tutukladığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evsiz  Adamı  Konaklama  Karşılığında  Köle  Yapan  Çift  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER