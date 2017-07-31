Fransa'da konaklama karşılığında evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yapan bir çift tutuklandı.

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde bir çift, 59 yaşındaki evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

EVSİZ ADAMI 5 YIL BOYUNCA KÖLE YAPTILAR

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde bir çift, 59 yaşındaki evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

ADAMIN KİMLİĞİNİ ÇALIP, EV İŞLERİ YAPTIRMIŞLAR

2012 yılında evsiz adama konaklama sağlayan çiftin, mağdur adamın kimliğini çaldığı ve adama ev işleri yaptırdıkları öğrenildi. Evin bahçesinden ve hayvanların bakımından sorumlu olan adam, "Tüm isteklerini karşılamak için" ev sahiplerinden önce uyanmak zorunda kalıyordu.

ALDIĞI DEVLET YARDIMLARININDA EV SAHİPLERİ TARAFINDAN KULLANILDIĞI BİLDİRİLDİ

Ev sahiplerinin yediklerinden kalanlarla beslenen adamın aldığı devlet yardımlarının da ev sahipleri tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ve yardım kuruluşlarından gıda hakkının da yine kendilerince kullanıldığı bildirildi.

ÇİFT "İNSAN TİCARETİ" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bahçedeki bir römorkta uyuyan 59 yaşındaki adam, cesaretini toplayıp şikayetçi olunca 5 yıldır yaşadığı insanlık dışı muamele ortaya çıktı. Çiftin polis tarafından "insan ticareti" suçundan tutukladığı açıklandı.

Kaynak: haberinburada