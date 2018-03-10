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Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camdan kalkan geliyor

EYFEL KULESİ'NE KURŞUN GEÇİRMEZ CAMDAN KALKAN GELİYOR

Paris'te teröre karşı kurşun geçirmez cam duvarlarla çevrelenen Eyfel Kulesi, Fransa Ulusal Bayramı'nda açılacak.

Tarih : 10 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Eyfel Kulesi'ne Kurşun Geçirmez Camdan Kalkan Geliyor(10/10)6

Fransa'nın başkenti Paris'te teröre karşı kurşun geçirmez cam duvarlarla çevrelenen Eyfel Kulesi'nin, Fransa Ulusal Bayramı'nda açılacağı belirtildi.

EYFEL'E CAM DUVAR

Başkent Paris'in sembolü tarihi Eyfel Kulesi'nin dört bir tarafı, terör saldırılarına karşı 6,5 santim kalınlığında 3 metre 24 santim yüksekliğinde şeffaf cam duvarla kaplanıyor. Eyfel Kulesi'ni çalıştıran kulenin bakımından ve güvenliğinden sorumlu olan müdürü Alain Dumas, basına yaptığı açıklamada " Geçen yıl Eylül ayında başlayan sitenin güvenli hale getirilmesi çalışmalarının Fransa'nın Ulusal bayramı 14 Temmuz'a kutlamalarına yetişecek" dedi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM VE BEKÇİ KULÜBELERİ GELİYOR

Eyfel Kulesi'ne giriş ve çıkışların iki taraftan yapılacağı, kurşun geçirmez cam duvarların yanı sıra giriş ve çıkış köşelerinde camdan güvenliği sağlayacak olan bekçi kulübeleri de yerleştirilecek.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Eyfel Kulesine 2015 yılında önlenen saldırılardan sonra güvenlik tedbirleri gündemdeydi. Ayrıca Eyfel kulesinin çevresindeki yeşil alan ve bahçe düzenlenmesi peyzaj mühendisleri tarafından aslına uygun şekilde düzenleneceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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