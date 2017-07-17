EYÜP'TE CAMİYE MAYTAP ATIP, SELA OKUYAN İMAMI VE KARDEŞİNİ DARP ETTİLER
Eyüp Alibeyköy Karadolap Mahallesi'ndeki Nene Hatun Camisi'nin imamı Münip Polat, gece saatlerinde sela okumak için minareye çıktı. Bu sırada bazı kişiler, şişelerin içerisine koydukları maytapları, cami bahçesine attı.
SELAYI YARIDA KESTİ
Gürültü nedeniyle selayı yarıda kesmek zorunda kalan Polat, minareden aşağı inip neden maytap attıklarını sorduğu 4 kişinin saldırısına uğradı.
İMAMI VE KARDEŞİNİ DARP ETTİLER
Polat'ın sopayla dövüldüğünü görerek olaya müdahale etmek isteyen emekli polis memuru kardeşi Ethem Polat da darbedildi. İmamı ve kardeşini darp eden kişiler, imamın eşine de taş atıp evinin camlarını kırdı.
Kaynak: haberinburada
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