Bentayga, seri üretimdeki ilk otomobilinin, Bentley'in İngiltere'nin Crewe şehrinde bulunan ikonik merkezindeki üretim hattından indirilmesinin ardından geçen bir yıl içerisinde, uluslararası alanda takdir ve ödülleri topladı. Şu ana kadar kazanılan 12 ödül, şirketin yurtiçi pazarından Ortadoğu'ya, Çin'e ve ABD'ye kadar uzanıyor.







Dünyanın en hızlı ve en lüks SUV'si olarak tasarlanan Bentayga, üst düzey lüksü, zarif ve çağını aşan bir tasarım uygulaması, arazi performansı ve en ileri teknolojisiyle beğeni kazandı.







KESİNLİKLE 'YILIN SUV'U'







2016 yılında 3 kıtada alkışlarla karşılanan Bentayga'nın tasarım, performans ve üst düzey lüksü çok beğenildi. İngiltere'de Autocar dergisi Bentayga'ya 'Game Changer' (Ezber Bozan) ödülünü verirken bu SUV'yi otomotiv dünyasında eşsiz bir yere yerleştirdi.







Robb Report UK, Bentayga'yı 'Yılın SUV'si' ilan ederken jüri üyeleri, bu aracın gerçek bir 'çığır açan SUV' olduğu sonucuna vardılar.







Dünyanın en lüks SUV'si, Bentley'in en büyük pazarı olan ABD'de de çok iyi karşılandı. Robb Report US, her yıl verdiği saygın ödüller kapsamında Bentayga'yı 'Best of the Best' (En İyilerin En İyisi) ilan ederken, erkek dergisi Gear Patrol, Bentayga'yı 2016 GP100 Galibi ilan ederek 'SUV'de yeni çıta olarak tanımladı.







kaynak:ahaber