Seçim Öncesi Akşener'e Tehdit Gibi Mesaj: Her An Her Şey Olabilir!
2 Mayıs'ta Kapı Vizesi Başladı, Türk Vatandaşlar Akın Etti
Havada Panik Anları! Pilot, Yasaklı Bölgede Görünce Hemen Kuleyi Aradı
Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
'sen Kaşındın Her Şeyi Anlatacağım' Demişti, Tüm Sırları İfşa Etti
İnegöl'ün İki Numarasıydı, Otel Odasında Ölü Bulundu!
Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın Tweetini Paylaştı
Filistin Devlet Başkanı, Yahudilerden Özür Diledi
İş Arayanlara Müjde! Ptt Kpss Şartı Olmadan 5 Bin Personel Alacak
Hakemi İten Arda, Kırmızı Kartla Oyundan Atıldı
Şampiyonluk Hayali Kuran Başakşehir'e Uzatmada Büyük Şok
Erdoğan Sinyali Verdi! Suriyeliler Oy Kullanacak Mı? İşte Cevabı
Pitbull İle Korkutarak Fuhuş Yaptırmışlar! Çeteye Film Gibi Operasyon
Erdoğan'dan Suriyelilere Vatandaşlık Sinyali!
Yeterli Talep Gelmeyince, Ünlü Giyim Firması Halka Arzdan Vazgeçti
Kepçeyle Sınırı Yıkıp Geçmişti! Yunanistan, Operatörü Türkiye'ye Göndermiyor
Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi
Körfez'de Savaş Çanları Çalıyor! Suudi'ler De Krizi Dahil Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını Gönderdi
4 Parti Prensipte Anlaştı! İşte Muhalefet İttifakının İsmi

Ezeli düşmanlık bitiyor! Trump-Kim zirvesinin yer ve tarihi netleşti

EZELİ DÜŞMANLIK BİTİYOR! TRUMP-KİM ZİRVESİNİN YER VE TARİHİ NETLEŞTİ

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'la yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini, yakında görüşeceklerini söyledi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini açıkladı.

TRUMP İLE KİM ZİRVESİNİN YERİ VE TARİHİ NETLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi, ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeri ve zamanı için taraflar arasında anlaşamaya varıldığını açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA BUNU YAPACAĞIZ"

Teksas'a yapacağı gezi öncesi Beyaz Sarayda basının sorularını cevaplayan Trump, Kuzey Kore ile gerçekleştirecekleri tarihi zirve ile alakalı "Şu an için tarih ve yer belli, yakın zamanda bunu duyuracağız" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE VE GÜNEY KORE GÖRÜŞMESİNİN YERİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı, daha önce yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında gerçekleşmesi planlanan tarihi zirvenin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- İn, bir araya geldiği silahsızlandırılmış bölgede yapılabileceğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ezeli  Düşmanlık  Bitiyor  Trump-Kim  Zirvesinin  Yer  Ve  Tarihi  Netleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER