F-18 PİLOTLARININ ÖLÜM NEDENİ ‘OKSİJENSİZLİK'
ABD ordusu, son 10 yılda dört ABD F-18 Hornet savaş uçağı pilotunun ölüm nedeninin "Oksijen sistemi ve başka temel sistemlerdeki arızaya bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik durumlar" olduğunu açıkladı.
Geçen hafta mart ayında başlatılan soruşturmanın sonuçlarını açıklayan ABD ordusu, Boeing uçak firması tarafından yapılan F-18 Hornet'leri kullanan pilotların şikâyetlerinin bu iki nedenden oluştuğunu belirtti.
Bu iki nedene bağlı olarak pilotlar mide bulantısı, göz kararması, kendinden geçme ve vertigo gibi yan etkilere maruz kalıyor. ABD ordusundaki dört pilot bu nedenlerden hayatını kaybederken, bir eğitim uçağı olan T-45'lerde de benzeri sorunlar yaşandığı, 100 kadar eğitim pilotunun oksijen sistemlerindeki sorun nedeniyle bu uçakları kullanmak istemediği belirtiliyor. ABD ordusunun, bu şikâyetler üzerine mart ayında soruşturma açtığı ifade ediliyor.
kaynak:sabah
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