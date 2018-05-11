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F-35 Uçaklarının İlk Partisi 2018'de Türkiye'de! İşte Tüm Özellikleri
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F-35 uçaklarının ilk partisi 2018'de Türkiye'de! İşte tüm özellikleri

F-35 UÇAKLARININ İLK PARTİSİ 2018'DE TÜRKİYE'DE! İŞTE TÜM ÖZELLİKLERİ

Başbakan Binali Yıldırım, F-35 uçaklarının ilk partisinin 2018'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Peki F-35 uçaklarının özellikleri neler. İşte tüm detaylar...

Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : F-35 Uçaklarının İlk Partisi 2018'de Türkiye'de! İşte Tüm Özellikleri(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin de içinde olduğu F-35 uçaklarının ilk partisinin 2018'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Peki F-35 uçaklarının özellikleri neler. İşte tüm detaylar...

F-35 ABD'NİN SON İNSANLI SAVAŞ UÇAĞIDIR

Savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağıdır. Aynı zamanda ABD'nin son insanlı savaş uçağı projesidir.

TÜRKİYE ELİNDEKİ F-16'LARI F-35 İLE TAKVİYE EDİP DEĞİŞTİRECEK

Uçağın üretim projesinde 9 ülke yer almıştır. Bu ülkeler içinde Türkiye de bulunmaktadır. Türkiye elindeki F-16'ları bu uçak ile takviye edip değiştirecektir.

RADAR İZİ GÜNÜMÜZ UÇAKLARINDAN KÜÇÜKTÜR

Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretilmiştir. Radardaki izi F-22 kadar küçük olmasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmıştır. Tek kisilik ve tek motorludur.

AVCI UÇAĞI OLARAK TASARLANDI

F-35 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlanmıştır. Ayrıca havadan-havaya yeteneği olarak F-22'den sonra gelen tek uçak olarak da planlanmıştır..

TASARLANIRKEN ELDE EDİLMEK İSTENEN ÖZELLİKLERİ

F-35 tasarlanırken istenilen özellikler ise şunlar olmuştur: Geçmişteki avcılardan dört kat daha fazla etkili havadan havaya mücadele, sekiz kat daha etkili karaya saldırı, üç kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması.

1.6 MACH ÜZERİNDE AZAMİ HIZA SAHİP

F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır.

DONAMIMLI F-16'YA ÇOK YAKINDIR

Sahip olduğu modern motor sayesinde yüzde 60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.

3 FARKLI YAPILANMASI ÜRETİLMEKTEDİR

Uçağın parçalarının yüzde 80'ini paylaşan üç farklı yapılanması üretilmektedir:

F-35A, Geleneksel kalkma ve inme (CTOL)

F-35B, Kısa kalkış dikey iniş (STOVL)

F-35C, Uçak gemileri için tasarlanmış (CV) versiyon

Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Mürettebat: 1

Uzunluk: 15.67 m

Yükseklik: 4.33 m.

Kanat açıklığı: 10,65 m

Kanat Alanı: 42.7 m²

Boş ağırlığı: 13.170 kg A; 14.588 kg B; 14.547 kg C.

Yüklü ağırlığı: 22,470 kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 31,800 kg

Azami hız: 1,6 Mach (1.932 km/sa.).

Menzil: A: 2.200 km; B: 1.667 km; C: 2.593 km (Dahili yakıt ile birlikte)

Azami irtifa: 60,000 ft (18,288 m) [16]

Tırmanış değeri: 40.000 fit/dak. (200 m/sn). (tahmini).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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