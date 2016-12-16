FABRİ AVRUPA'NIN DEVLERİNİ SOLLADI!
Bu sezon Avrupa'da kalesini gole kapatan file bekçileri arasında Spor Toto Süper Lig'de görev alan kaleciler, yüksek performanslarıyla öne çıkıyor.
Bu sezon Avrupa'da kalesini gole kapatan file bekçileri arasında Spor Toto Süper Lig'de görev alan kaleciler, yüksek performanslarıyla öne çıkıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerine (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) oranla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de görev alan kaleciler, yaptıkları kurtarışlar ve takımlarına kazandırdıkları puanlarla adından söz ettiriyor.
Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Johannes Hopf, Fabricio Agosto Ramirez ve Volkan Babacan çıktıkları maçlarda kalelerine duvar örerek Avrupa'nın en formda kalecileri arasında bulunuyor.
kaynak:hürriyet
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