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fabri beşiktaş dergisine kapak oldu

FABRİ BEŞİKTAŞ DERGİSİNE KAPAK OLDU

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez, Beşiktaş Dergisi Nisan sayısının kapağına konuk oldu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:36
Puan Ver : Fabri Beşiktaş Dergisine Kapak Oldu(7/10)8


Siyah Beyaz çubuklu formayla Vecindario'da ile başladı onun futbol hayatı. Kanarya Adaları denilen bir İspanyol beldesi, tropik bir cennet; adı sanı pek duyulmamış... Aradan yıllar geçti ve artık Siyah Beyaz'ın en görkemli rüya takımlarından Beşiktaş'ın kalesini koruyor Fabri.



“Kanarya Adaları”ndan uçtu, semtimize geldi ve “Kartal” oldu o. Düşmandan yuvasını sakınan gerçek bir yırtıcı kuşa dönüştü. Beşiktaş'ın askeri oldu ve şimdi de Beşiktaş Dergisi'nin kapağını süslüyor.



 



kaynak:kartalbakışı








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