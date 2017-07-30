Antalya Festival Çarşısı'nda Çıkan Yangın Onlarca İş Yerini Sardı
Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
Çinli Zannedilen Konyalı Ahmet'in Yorumu Olay Yarattı
Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti
Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Ganalı Futbolcu, 10 Kilo Zeytinyağına Bursa'daki Köy Takımına Transfer Oldu
100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı
İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var
Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı
Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi

FABRİKA BAHÇESİNDEKİ EĞLENCEYE ÖZEL HAREKAT POLİSİ ZIRHLI ARAÇLA MÜDAHALE ETTİ


Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti
Tarih : 30 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti(7/10)3

Afyonkarahisar'da, bir fabrika bahçesinde gerçekleştirilen eğlencede havaya ateş açılmasının ardından bölgeye giden polis ekiplerine şahısların mukavemet göstermesi üzerine duruma özel harekat polisi zırhlı araçla müdahale etti. Olayda yaklaşık 14 kişi gözaltına alındı.

BİR GRUP GENÇ BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPIYORDU

Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Caddedeki bir et işleme tesisinde meydana geldi. İddialara göre, dün akşam saatlerinde bir grup genç kısa bir süre sonra evlenecek olan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişiye bekarlığa veda partisi yapmak için bir araya gelerek eğlence tertip etti.HAVAYA ATEŞ AÇILINCA POLİS VE ÖZEL HAREKAT BASKIN YAPTI

Sazlı sözlü eğlencede iddialara göre, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisi ile grup üyeleri çeşitli türdeki silahlarla havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine giden ekipler duruma müdahale etmek istedi. Ancak grup üyeleri polise direnerek mukavemete gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye istedi. Çok sayıda polis ekibi ile birlikte fabrika önüne özel harekat polisi ile zırhlı araç sevk edildi.14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri ardından Cumhuriyet Savcılığı'ndan olayın gerçekleştiği fabrikaya yönelik arama kararının çıkarılmasını da talep ettiler. Kısa süren bir müdahale sonrası grup üyelerinden 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

FABRİKA ÖNÜNDE ZIRHLI ARAÇ NÖBET TUTTU

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, fabrika önünde özel harekata ait zırhlı aracın nöbet tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fabrika  Bahçesindeki  Eğlenceye  Özel  Harekat  Polisi  Zırhlı  Araçla  Müdahale  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER