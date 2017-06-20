FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI
Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 18 fabrika işçisi kadın yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kadın işçi yaralandı.
Kaza, Ergene İlçesi'nin Karamehmet- Ulaş Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Sabah vardiyası için işçileri fabrikaya götüren minibüs virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada minibüste bulunan 18 kadın işçi yaralandı.
kaynak:sol.org
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