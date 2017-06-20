Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
Ahmet Hakan'la Chp'li Aykut Erdoğdu Birbirine Girdi
Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi
Aziz Yıldırım'ın Çılgın Transfer Planı!
Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor
Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da
Talisca, Manchester United'la Anlaştı
Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!
Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık
Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
Esra Erol'dan 'tarihi' Açıklama
Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...
Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır
Bayramda Hava Nasıl Olacak ?
Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!

fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI

Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 18 fabrika işçisi kadın yaralandı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:26
Puan Ver : Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı(5/10)3


Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kadın işçi yaralandı.



Kaza, Ergene İlçesi'nin Karamehmet- Ulaş Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Sabah vardiyası için işçileri fabrikaya götüren minibüs virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.



Kazada minibüste bulunan 18 kadın işçi yaralandı.



 



kaynak:sol.org








Etiketler: Fabrika  İşçilerini  Taşıyan  Minibüs  Devrildi  18  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER