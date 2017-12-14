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Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı

FABRİKA İŞÇİSİYDİ, KENDİ İŞİNİ KURUP İHRACATA BAŞLADI

Bartın'da uzun yıllar fabrikalarda işçi olarak çalışan Ramazan Memi, KOSGEB'den aldığı 150 bin lira destekle kurduğu tekstil atölyesinde penye üretip 7 ülkeye ihraç ediyor.

Tarih : 14 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı(9/10)5

Bartın'da uzun yıllar fabrikalarda işçi olarak çalışan Ramazan Memi, KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu atölyesinde yıllık 600 bin dolarlık ihracat yapıyor. Askerliğinin ardından birçok kentte tekstil fabrikalarında işçi olarak çalışan Ramazan Memi, 2012'de Bartın'da aynı sektörde kendi atölyesini kurmaya verdi. Atölyesinde istihdam ettiği 30 kişiyle penye üretmeye başlayan Memi, bir süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle burayı kapatmak zorunda kaldı. Memi, 2016'da KOSGEB'den aldığı 150 bin liralık destekle Bartın Toptancılar Sitesi'nde 800 metrekare kapalı alanda yeniden atölye açtı.

50 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Atölyesinde çoğunluğu kadın 50 çalışanıyla penye üretimi yapan Memi, Almanya, İspanya, İsveç, Fransa, Katar, Sudan ve Mısır'a ihracata başladı.

Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlarda işçi olarak başladığı tekstil fabrikalarında ustalık yaptığını, ailesi ve kendi birikimiyle kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıllık işçilik yaşamının ardından 2012'de kurduğu atölyeyi 4 yıl sonra kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Memi, "Ekonomik olarak biraz zor bir süreçten geçiyorduk ve atölyeyi kapatmaya karar verdik. Yaklaşık 1 yıl sonra 3 kardeş bir araya gelerek ne yapabileceğimizi düşündük ve KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak daha büyük bir atölye açmaya karar verdik. KOSGEB'e yaptığımız başvuruyla 50 bin lira hibe, 100 bin lira da kredi alarak makinelerimizi aldık, diğer yatırımlarımızı yaptık. Şu anda 50 çalışanımızla ayda 50 bin adet penye üretimi yapıyoruz. Yıllık ihracatımız da 600 bin dolar civarında." diye konuştu.

"7 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Girişimciliğin ciddi bir cesaret istediğini ve bu cesareti de KOSGEB'in sağladığı imkanlar sayesinde bulduğunu dile getiren Memi, şöyle devam etti:

"Böyle bir işe karar verdiğimizde tedirginliğimiz vardı. 'Acaba başarabilir miyiz?' diye düşündüğümüz zamanlar oldu. Bunlar her zaman her tüccarın düşüneceği ve düşünmesi gereken şeyler. Ama bizim olumlu düşüncelerimiz daha ağır bastı ve cesaret örneği sergileyerek yatırımımızı yaptık, üretime başladık. Tabi önümüzü daha net görmemiz açısından KOSGEB bizim için büyük avantaj oldu. KOSGEB desteği olmasaydı bu yatırımı yapamaz ve yapsak dahi zor ilerlerdik. Yani bu yatırımımızı ve üretimimizi KOSGEB'e borçluyuz. Şu anda 50 kişi istihdam ediyoruz ama işçi arayışımız devam ediyor ve bu sayı yakın zamanda 120'ye ulaşacaktır."

Memi, tekstil ürünlerini 7 ülkeye ihraç ettiklerini, ileride bu sayıyı artıracaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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