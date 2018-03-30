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Fabrikada Çalıştıracağız Diyerek, Kız Çocuklarını Fuhuşa Zorladılar
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Fabrikada çalıştıracağız diyerek, kız çocuklarını fuhuşa zorladılar

FABRİKADA ÇALIŞTIRACAĞIZ DİYEREK, KIZ ÇOCUKLARINI FUHUŞA ZORLADILAR

İstanbul'a "Fabrikada çalıştıracağız" diye kandırdıkları küçük yaşta kız çocuklarının elinden pasaportlarını alıp fuhuş yapmaya zorlayan çeteye yönelik, polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Küçük kızlar kurtarıldı, yakalanan 2 kişi cezaevine gönderild

Tarih : 30 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Fabrikada Çalıştıracağız Diyerek, Kız Çocuklarını Fuhuşa Zorladılar(8/10)4

İstanbul'a "Fabrikada çalıştıracağız" diye kandırdıkları aralarında küçük yaşta kız çocuklarının elinden pasaportlarını alıp kataloglarını hazırlayarak fuhuş yapmaya zorlayan 'Kedi İsmail' lakaplı şahsın ele başı olduğu çeteye yönelik, polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş için zorlanan küçük kızlar kurtarıldı, yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat günü Pendik'te bir otelde küçük çocukları 'Kedi İsmail' lakaplı İsmail İ.'nin zorla fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarları değerlendirerek hareket geçti. Yapılan çalışmaların ardından bir otele baskın düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu bir kadını kurtararak muhafaza altına alırken, otel çalışanı N.K. isimli şahıs ise 'Fuhuşa yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

KADINI FUHUŞ YAPMASI İÇİN GETİREN 2 KİŞİ OTEL YAKININDA YAKALANDI

Ekipler, fuhuş için zorlanan kadını otele getiren 'Kedi İsmail' isimli şahsın ekibinden N.Ç. ve Türkmenistan uyruklu Y.H.N.'in otelin yakınlarında bir otomobilde beklediklerini belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 2 kadını ise kurtardı.

FABRİKADA ÇALIŞTIRACAĞIZ DİYİP FUHUŞA ZORLADILAR

Yapılan baskın sonrası kurtarılan yabancı uyruklu kadının ifadesine başvuran ekipler, duyduklarına inanamadı. 'Kedi İsmail' isimli şahsın kadınları ülkesinden fabrikada çalıştırmak için getirdiğini, aralarında küçük yaşta kız çocuklarının da olduğu kişilerin pasaportunu alarak kendilerine borçlandırıp fuhuşa zorladığını belirledi. Ekipler kadının verdiği bilgiler doğrultusunda Pendik ve Kartal'da bulunan bazı evlerde de kadınların olduğunu öğrenmesi üzerine hareket geçerek çeşitli adreslere baskın düzenledi.

KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan Kedi İsmail'in adamları N.Ç. ile Türkmenistan uyruklu Y.H.N. isimli şahıslar ve otel çalışanı N.K. emniyette yapılan işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Otel çalışan N.K. isimli şahıs adli kontrolle serbest kalırken, N.Ç. ve Y.H.N. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'İnsan Ticareti' ve 'Zorla Fuhuş Yaptırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların sürdüren polis ekipleri 'Kedi İsmail' lakaplı İsmail İ. yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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