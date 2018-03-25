FACEBOOK CEO'SU ZUCKERBERG'DEN TAM SAYFA ÖZÜR MESAJI
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan ihlal nedeniyle İngiliz gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan ihlal nedeniyle İngiliz gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi. Zuckerberg imzalı yayınlanan özür mesajının en üstünde, "Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Yapamazsak, onu hak etmiyoruz" ifadesi kullanıldı.
"KULLANICILARDAN VERİ ALAN UYGULAMALARI KISITLADIK"
Beyaz zemine siyah yazı ile çıkan ve altında küçük bir Facebook logosu ile Zuckerberg'in kendi imzası olan ilanda şunlar yazıldı.
"Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Yapamazsak, onu hak etmiyoruz.
Bir üniversitye araştırmacısı tarafından hazırlanan ve milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına neden olan uygulamayı duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha fazla bir şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz.
Buna benzer çok fazla bilgi isteyen uygulamaları durdurduk. Şimdi de Facebook'a girildiğinde sizden veri alan uygulamaları kısıtlıyoruz.
"HERKESİ BİLGİLENDİRECEĞİZ"
Ayrıca, biz düzeltmeden önce yüksek miktarda dataya erişebilen bütün uygulamaları araştırıyoruz. Başka uygulamalar olmasını da bekliyoruz. Bunları bulduğumuzda yasaklayacağız ve bu uygulamalardan etkilenen herkesi bilgilendireceğiz.
Nihayetinde, hangi uygulamalara bilgilerinize erişim izni verdiğinizi size hatırlatacağız, böylece artık erişim izni vermek istemediklerinizi kapatabileceksiniz.
Bize inandığınız için teşekkür ederiz. Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Barzani Sonrası İşler Karıştı, Memurlar Erbil Sokaklarına Döküldü!
- Batan Sütbank'tan Üyelerine Mesaj: İnekler Telef Oldu, Geçmiş Olsun!
- 10 Bin Kişilik Aşiretten Afrin Kutlaması! Dev Konvoy Oluşturdular
- Küçük Asya, Çift Cinsiyetli Olduğunu Öğrenince Dünyası Yıkıldı!
- Ab Zirvesine Dikkat Çekti: Video Kayıtları Var, Yarın Göstereceğim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
- Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar