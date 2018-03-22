Dünyayı çalkalayan skandalda sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcının verilerinin Cambridge Analytica'yla paylaşımlasının bir hata olduğunu kabul etti. Zuckerberg, "Hatalar yaptık" dedi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Sosyal medya devi, söz konusu milyonlarca kişinin verilerinin ABD seçimleri ve Brexit oylamasında kullanıldığının ortaya çıkmasıyla tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya.

SKANDAL GİZLİ KAMERAYLA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Skandal, İngiliz Channel 4 kanalı muhabirlerinin Cambridge Analytica şirketinin kurucusu Alexander Nix'le buluşmalarını gizli kamerayla kaydetmesiyle patladı. Nix, görüşmede kendilerini Sri Lankalı bir siyasetçinin temsilcisi olarak tanıtan muhabirlere şirketinin kurduğu tuzakları anlatmıştı.

Kaynak: haberinburada