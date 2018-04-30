Facebook, Kullanıcılarını Kırmadı! İşte Yeni Gelen Özellik
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Facebook, kullanıcılarını kırmadı! İşte yeni gelen özellik

FACEBOOK, KULLANICILARINI KIRMADI! İŞTE YENİ GELEN ÖZELLİK

Sosyal medya devi Facebook, pek çok kullanıcı tarafından talep edilen beğenmeme tuşunu platforma entegre etti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 22:30
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlara ilişkin farklı tepkileri ifade etmek amacıyla, "beğenmeme" butonunun gelebileceğini daha önce farklı platformlarda dile getirmişti.

OLUMLU VEYA OLUMSUZ DEĞERLENDİRME YAPILABİLECEK

Sosyal medya devinin en yetkili isminin verdiği söz gerçek oldu. Facebook'ta yer alan bir yorumu artı veya eksi olarak oylamaya imkan veren özellik kullanıma sunuldu.

YORUMLAR AŞAĞI-YUKARI ŞEKLİNDE OYLANACAK

Platforma entegre edilen yeni özellik sayesinde Facebook'ta yapılan bir yorumu 'Upvote, downvote' yani 'aşağı ya da yukarı' şeklinde oylayabiliyoruz.

YENİ ÖZELLİK TEST GRUBUNDA DENENMEYE BAŞLADI

Son günlerde veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşayan Facebook, bu özelliği küçük bir test grubunda sunmaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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