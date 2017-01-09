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facebook oyun yayını konusunda ciddi

FACEBOOK OYUN YAYINI KONUSUNDA CİDDİ

Facebook oyun yayını yapmak artık daha kolay. NVIDIA ile girişilen ortaklık sayesinde GeForce ekran kartlarına sahip olanlar Facebook üzerinden canlı oyun yayını yapabilecekler.

Tarih : 09 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Facebook Oyun Yayını Konusunda Ciddi(8/10)6


Facebook oyun yayını yapmak artık daha kolay. NVIDIA ile girişilen ortaklık sayesinde GeForce ekran kartlarına sahip olanlar Facebook üzerinden canlı oyun yayını yapabilecekler.



Facebook, Twitch'in oyun dünyasındaki pazar payından alabilmek için canla başla uğraşıyor. Bu amaçla farklı iş birliklerine giden sosyal medya devi, CES 2017'de NVIDIA'nın etkinliğinde dikkat çeken bir yeniliğini duyurdu. Facebook oyun yayını yapmak isteyenler artık NVIDIA'nın servisleri sayesinde bunu daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.



NVIDIA GeForce ekran kartı sahipleri doğrudan Facebook Live üzerinden yayınlarını paylaşabilecekler. Facebook, GeForce Experience 3.0'da bulunan paylaşım düzenini bire bir aynı olarak kullanacak. Ayrıca NVIDIA'nın mevcut Shadowplay teknolojisi de Facebook Live tarafından kullanılacak.



Facebook'un geçtiğimiz dönemlerde Blizzard'la yaptığı benzer bir ortaklığın ardından NVIDIA ile de bu alanda bir çalışma yapması, sosyal medya devinin oyun konusunu ciddiye aldığını gösteriyor. Öte yandan, Facebook ne kadar popüler şirketler ve hizmetlerle ortaklıklara girişmiş olsa da pratikte profesyonel yayıncı ve oyuncuların şu ana kadar Facebook'a kaydıklarını söylemek zor. Bu alanda halen Twitch ve YouTube'un liderliği devam ediyor. Facebook oyun yayını konusunda aradığı başarıya ulaşabilecek mi bunu zaman gösterecek.



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Etiketler: Facebook  Oyun  Yayını  Konusunda  Ciddi    haber

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