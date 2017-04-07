FACEBOOK SAHTE HABER UYARISI YAYINLAYACAK
NEW Sosyal paylaşım sitesi Facebook, site aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.
NEW Sosyal paylaşım sitesi Facebook, site aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.
Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri tarafından kamuoyuna duyurulan uyarının, gelecek günlerde sitede açılır pencere şeklinde belirmeye başlayacağı, dileyen kullanıcıların kılavuz şeklinde düzenlenen uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebileceği ifade edildi.
Uyarıda kullanıcıların haber akışında rastladığı linklerin gerçek haber siteleri mi, yoksa haber sitesi izlenimi veren korsan linkler mi olduğuna dikkat etmeleri, bunun için linklerden ulaşılan siteler için "Hakkında" bölümünü tıklayarak yayıncıyla ilgili bilgi edinmelerinin salık verileceği aktarıldı.
kaynak:haberler
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