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facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

FACEBOOK SAHTE HABER UYARISI YAYINLAYACAK

NEW Sosyal paylaşım sitesi Facebook, site aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:42
Puan Ver : Facebook Sahte Haber Uyarısı Yayınlayacak(10/10)12


NEW Sosyal paylaşım sitesi Facebook, site aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.



Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri tarafından kamuoyuna duyurulan uyarının, gelecek günlerde sitede açılır pencere şeklinde belirmeye başlayacağı, dileyen kullanıcıların kılavuz şeklinde düzenlenen uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebileceği ifade edildi.



Uyarıda kullanıcıların haber akışında rastladığı linklerin gerçek haber siteleri mi, yoksa haber sitesi izlenimi veren korsan linkler mi olduğuna dikkat etmeleri, bunun için linklerden ulaşılan siteler için "Hakkında" bölümünü tıklayarak yayıncıyla ilgili bilgi edinmelerinin salık verileceği aktarıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Facebook  Sahte  Haber  Uyarısı  Yayınlayacak    haber

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