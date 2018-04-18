Lüks Aracının İçinde, Alacaklısı Tarafından Kurşuna Dizildi
Erken Seçim Zirvesi Sonra Erdi! Açıklama Bekleniyor
Dünya Kupası İçin Rekor Sayıda Bilet Satıldı
Facebook Skandalı Yetmedi, Bir De Sanal Para İşine Giriyor
Göztepeli Demba Ba'ya Piyango Vurdu
Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı!
Erdoğan İle Bahçeli'nin Erken Seçim Zirvesi Başladı!
Hayranlarına Müjdeyi Verdi: Dünya Kupasına Gidiyorum
7 Kişi 2 Kişiye Saldırdı, Kimse Karışmazken Kavgayı Kadınlar Ayırdı!
Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu
Borç Batağındaki Yıldız Holding, Gayrimenkullerini İpotekleyecek
2 Saat Bedava Dediler, Binlerce Turist Akın Etti
Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi
3 Günlük Tatili Duyan Koştu! Otobüslerde Yer Kalmadı
Tır'la 9 Aracı Ezip Geçti, İfadesi Şoke Etti: Öksürdüm Gözüm Karardı
Ab Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor
Sırılsıklam'ın Ünlü Oyuncusu, Trafikte Dehşet Saçtı!
Atanamayınca İntihar Eden Öğretmen Merve'nin Arkadaşları Konuştu
Alacaklısının Kimliğini Pankart Yapıp Sokak Sokak Dolaştı
Ab'nin Türkiye Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Pazarlığın Ürünü!

Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor

FACEBOOK SKANDALI YETMEDİ, BİR DE SANAL PARA İŞİNE GİRİYOR

87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini kullanarak ABD ve İngiltere'deki seçimleri manipüle etmekle suçlanan Cambridge Analytica'nın skandal öncesinde kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Facebook Skandalı Yetmedi, Bir De Sanal Para İşine Giriyor(6/10)2

Facebook'tan topladığı kullanıcı verileri uygunsuz şekilde kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica, skandal patlak vermeden önce kendi kripto parasını geliştirmek için çalıştığını doğruladı. Reuters'ın konuya yakın kaynaklarına göre, şirket kripto para arzıyla 30 milyon civarı yatırım toplamayı hedefliyordu.

PİYASAYA SUNUP SUNMAYACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Politik veri danışmanlığı şirketinin kripto parasını hâlâ piyasaya sunmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor ancak şirket sözcüsünün açıklamasına göre Cambridge Analytica insanlara çevrimiçi verilerini korumalarını sağlayacak blok zinciri tabanlı projelerle ilgilenmeye devam ediyor.

BİLGİLERİ PAYLAŞTIĞI İÇİN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook kullanıcısından topladığı verileri uygunsuz şekillerde kullandığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Skandalın ortaya çıkmasıyla, Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade vermeye çağırılmıştı.

Kripto para arzları günümüzde şirketler için ekstra finansal kaynak yaratmanın işlevsel yollarından birisi olarak görülüyor. Autonomous araştırma şirketine göre şirketler 2018 yılında bu yöntemle 3,5 milyar dolar yatırım topladılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Facebook  Skandalı  Yetmedi  Bir  De  Sanal  Para  İşine  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER