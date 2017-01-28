Facebook VR teknolojileri alanına yeni dönemde ağırlık verecek gibi gözüküyor. Bu yöndeki çalışmaların başına Xiaomi'ye tüm dünyada büyük aşama kaydettiren Hugo Barra getirildi.



Facebook VR teknolojileri alanına yeni dönemde ağırlık verecek gibi gözüküyor. Bu yöndeki çalışmaların başına Xiaomi'ye tüm dünyada büyük aşama kaydettiren Hugo Barra getirildi.



Facebook sadece bir sosyal ağ olmanın çok ötesine geçti ve birçok alanda çalışmalar yürüten bir teknoloji devi haline geldi. Facebook'un yakın gelecekte en çok önem verdiği konulardan biri ise kısaca VR olarak anılan sanal gerçeklik teknolojileri. Bu alandaki çalışmalarına hız vermeyi amaçlayan Facebook VR teknolojileri bölümünün başına teknoloji dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir isim olan Hugo Barra'yı getirdi.



Google'da çalıştığı dönemde ün yapan, Android işletim sisteminin çeşitli sürümlerinin ve Nexus cihazlarını geliştirilmesinde önemli rol oynayan Hugo Barra daha sonra Çinli akıllı cihaz üreticisi Xiaomi'ye geçmişti. Xiaomi'nin tüm dünyada tanınan bir marka olmasında payı büyük olan Barra, geçtiğimiz günlerde Xiaomi'den ayrıldığını açıklamıştı. Hugo Barra yaptığı açıklamada son birkaç yıldır ailesinden ve arkadaşlarından çok uzak kaldığını ve bunun sağlığını etkilediğini belirtmişti. Evinin Silikon Vadisi'nde olduğunu belirten Barra, orada kurduğu hayatı devam ettirmek istediğini dile getirmişti.



Barra'nın bu isteği ofisi Silikon Vadisi'nde bulunan Facebook'ta gerçekleşecek gibi gözüküyor. Mark Zuckerberg hakkında, “Benim gibi geleceğin sanal ve artırılmış gerçeklikte olduğunu düşünen Hugo Barra'yı ekibimizde görmek için sabırsızlanıyorum.” dediği Brezilyalı Hugo Barra ile önümüze neler sunacak bekleyip göreceğiz.