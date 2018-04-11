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Facebook Yönetiminden Çakıcı'ya Şok! Hesabı Kapatıldı
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Facebook yönetiminden Çakıcı'ya şok! Hesabı kapatıldı

FACEBOOK YÖNETİMİNDEN ÇAKICI'YA ŞOK! HESABI KAPATILDI

Suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın görüşleri ve mektupları dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı Alaattin Çakıcı' adlı Facebook sayfası, Facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Facebook Yönetiminden Çakıcı'ya Şok! Hesabı Kapatıldı(5/10)1

Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde tutuklu olan suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın yazdığı mektuplar, fotoğrafları ve güncel ve siyasi gelişmelerle ilgili görüşleri de dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı 'Alaattin Çakıcı' adlı sayfası, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.

YEDEK SAYFASI DOĞRULADI

Suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın görüşleri ve mektupları dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı 'Alaattin Çakıcı' adlı Facebook sayfası, dün Facebook tarafından yayından kaldırıldı. Alaattin Çakıcı adına paylaşımlar yapan 'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı bir sayfadan, "Alaattin Çakıcı" isimli sayfanın Facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı ve bir mesaj yayınladı.

"SELAM VE DUA İLE"

'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı sayfadan yapılan açıklama şöyle: Alaattin Çakıcı Dost ve Sevenlerinin Dikkatine! Facebook üzerinden Alaattin Çakıcı Ağabeyimize dair mektupların ve duyuruların paylaşıldığı "Alaattin Çakıcı" isimli Facebook sayfamız dün akşam saatleri itibariyle Facebook tarafından yayından kaldırılmıştır. Konu ile alakalı itirazlarımızı yaptık ve sürecin takipçisiyiz. Bu süreç devam ederken paylaşımlarımızı ve duyurularımızı "Son Kabadayı Alaattin Çakıcı" sayfasından yapmaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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