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facebook'a android için hd video yükleme özelliği geliyor!

FACEBOOK'A ANDROİD İÇİN HD VİDEO YÜKLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Android için HD video yükleme özelliğini sonunda getiriyor.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Facebook'a Android İçin Hd Video Yükleme Özelliği Geliyor!(9/10)9


Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Android için HD video yükleme özelliğini sonunda getiriyor.



 



Yaklaşık iki yıl önce iOS işletim sistemli cihazlar için mobilden HD video yükleme özelliğini devreye sokan Facebook, aynı özelliği Android için yayınlamayı adeta unutmuştu. Uzun bir aradan sonra söz konusu özellik test aşamasındayken görüntülendi.



Facebook, Android için güncelleme hazırlığında!



Android Police'in haberine göre, Android işletim sistemli cihazlar, ayarlar sekmesinden HD video yükleme özelliğini aktif hale getirebilecek. HD fotoğraf yükleme özelliğinin hemen altında yer alacak olan bu özellik henüz test aşamasında. Facebook, yeni özelliğini şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test ediyor.



Bu özelliği ilginç yapan detay ise uzun bir süredir Android işletim sistemli cihazların HD'nin yanı sıra 4K çözünürlükte video çekebilmesi. Orta seviye telefonların bile 4K video çekmeye başladığı bu günlerde Facebook'un bu özelliği yeni yeni gündeme getirmesi oldukça ilginç.



Söz konusu HD video yükleme özelliği sıradaki tek özellik değil. Ayrıca yine bir süredir iOS cihazlarda kullanıma sunulan videoyu ekranın bir köşesinde oynatmaya devam ettiren (Picture-in-picture) isimli özellik de bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulacak. Bu sayede kullanıcılar Facebook içerisinde gezerken, ekranın bir köşesinde de video izleyebilecek. 



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