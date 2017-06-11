Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?
Emniyet, Standart Dışı Plakalara Ceza Yağdırdı!
İzmir'de Korkunç İnfaz: 3 Ölü
Kimsenin Beklemediği Transferler Yapabiliriz!
Başkent'te Silahlı Saldırıya Uğrayan 1 Kişi Yaralandı !

Facebook'ta kameranız kendi kendine açılıyor olabilir mi?

FACEBOOK'TA KAMERANIZ KENDİ KENDİNE AÇILIYOR OLABİLİR Mİ?

Ortaya atılan iddialar şok etti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan iddialara göre Facebook insanların duygularını öğrenmek için kameralarını açıyor ve onları izliyor.

Tarih : 11 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?(9/10)11


Dünyanın sayılı yazılım şirketlerinden olan CBI Insight tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Facebook şirketi 2015 yılında ön kamerayı açarak insanların duygularını anlayabilen bir patent aldı. İddiaların ne kadar gerçeği yansıttığı bilinmese de iddiaya göre, Facebook'taki bir içeriği gördüğünüzde sizden habersiz ön kameranızdan yardım alarak yüz ifadenize bakarak duygunuzu analiz ediyor.



YAKINDA UYGULAMAYA GEÇECEK



İddialara göre Facebook bu teknolojisini test ederek yakın zamanda uygulamaya hazırlanıyor. Ayrıca Facebook'un selfie çekerek emoji gönderme üzerine aldığı patent de fotoğraflarınızdan sizin duygunuzu analiz etmesini ve sizin o anki duygu halinize en yakın emojinin oluşmasını sağlıyor.



 



 



 



kaynak:sozcu








Etiketler: Facebook  Ta  Kameranız  Kendi  Kendine  Açılıyor  Olabilir  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER