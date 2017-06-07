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facebook'ta silahlı fotoğraf paylaşımına 7 yıl 9 ay hapis

FACEBOOK'TA SİLAHLI FOTOĞRAF PAYLAŞIMINA 7 YIL 9 AY HAPİS

Antalya'da sosyal medyadaki hesabından elinde Kalaşnikof silahla fotoğrafını paylaşan 22 yaşındaki Furat Ünver, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:07
Puan Ver : Facebook'ta Silahlı Fotoğraf Paylaşımına 7 Yıl 9 Ay Hapis(7/10)5


Geçen yıl Facebook hesabından, üzerinde PKK'lıların giydiği öne sürülen kıyafet ve elinde bir Kalaşnikofla çekilen fotoğrafı paylaşan Furat Ünver, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra tutuklanan Furat Ünver hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçundan dava açıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Ünver, üzerindeki giysinin de yöresel kıyafet olduğunu öne sürdü. Paylaştığı fotoğraftaki silahın da korucuya ait olduğunu ileri süren Ünver, savunmasında şöyle dedi:



"SİLAHI KORUCUDAN FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ALDIM"

"2012 ya da 2013 yılında Uludere'deki yaylalarda düzenlenen pikniğe katılmıştım. Pikniğe insanlar yöresel kıyafetleriyle katılmıştı. Ben de Van'dan yöresel bir kıyafet almıştım. Bu kıyafeti piknikte giymiştim. Piknikteyken Ahmet Yaman adlı korucudan silahını isteyip fotoğraf çektirmiştim. Kendisi silahı bana verirken mermileri de boşaltmıştı. Fotoğraf çekimi sırasında korucu da başımda beklemişti. Çekimden sonra kendisine silahı vemiştim. Bir anı olması için böyle bir fotoğraf çektirmiştim. Beraatimi istiyorum"



 



kaynak:milliyet








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