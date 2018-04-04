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Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı
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FACEBOOK'TAN BİR İTİRAF DAHA! SKANDALDA SAYI 87 MİLYONA ULAŞTI


Facebook'tan bir itiraf daha! Skandalda sayı 87 milyona ulaştı
Tarih : 04 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı(8/10)4

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.

ZUCKERBERG İFADE VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI

ABD'deki 37 eyaletin savcıları, Facebook'tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg'e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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