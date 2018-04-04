FACEBOOK'TAN BİR İTİRAF DAHA! SKANDALDA SAYI 87 MİLYONA ULAŞTI
Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.
ZUCKERBERG İFADE VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI
ABD'deki 37 eyaletin savcıları, Facebook'tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg'e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.
Kaynak: haberinburada
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