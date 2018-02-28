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Facebook'tan Canlı Yayın Yaparken Cinayete Kurban Gitti, Ölüm Anını Kendi Elleriyle Kaydetti

FACEBOOK'TAN CANLI YAYIN YAPARKEN CİNAYETE KURBAN GİTTİ, ÖLÜM ANINI KENDİ ELLERİYLE KAYDETTİ

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam Facebook üzerinden canlı yayın yaparken cinayete kurban gitti. 

Tarih : 28 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Facebook'tan Canlı Yayın Yaparken Cinayete Kurban Gitti, Ölüm Anını Kendi Elleriyle Kaydetti(9/10)5

Parentis Robinson isimli adam Kuzey Carolina'da bulunan Wingate Üniversitesi kampüsünün yakınlarında dolaşırken bir taraftan da sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. O sırada görüntüye giden saldırgan kısa bir diyaloğun ardından Robinson'a birkaç kez ateş etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği saldırganı arıyor. Öldürülen adamın kısa bir süre önce sosyal medyadan bölgedeki bir uyuşturucu satıcısını ifşa ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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