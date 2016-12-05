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facebook'tan itiraf ve savaş ilanı!

FACEBOOK'TAN İTİRAF VE SAVAŞ İLANI!

Facebook'un İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, son zamanlarda, sosyal medya servisinde yayınlanan yalan haberlere ve bu haberleri üreten kişilere savaş açtı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:20
Puan Ver : Facebook'tan İtiraf Ve Savaş İlanı!(9/10)11


Facebook'un İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, son zamanlarda, sosyal medya servisinde yayınlanan yalan haberlere ve bu haberleri üreten kişilere savaş açtı.



Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, son aylarda sosyal medya ağında kontrolleri altında bulunmayan yalan haberlerin yayınlandığını itiraf ederken, gereken tüm hukuki hem de ticari yaptırımlarda bulunulacağını açıkladı. Mark Zuckerberg, sitelerinde bulunan haberlerdeki içeriklerin çoğunun doğru olduğunu savunsa da, bazı kötü niyetli kişilerin denetimden kaçabildiğini kabul etti.



Ateşe Karşı Ateş!



Bu hafta düzenlenen Harvard's Campaign Managers Conference'da (Harvard Kampanya Yöneticileri Konferası) konuşan, Facebook'un iki numaralı ismi Elliot Schrage, “Uzun zamandır, bazı kişilerin paylaştığı haberlerin bir değeri olup olmadığına karar veremedik. Çünkü Facebook öncelikle bir iletişim sitesi, haber sitesi değil. Lakin bu düşüncemizin tam olarak doğruyu işaret etmediği kanısındayız. Ne de olsa; özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminde, servisimiz üzerinden spekülatif ve yanlış haberler yayınlandı. Suçumuz olmasa da, yanlış bilgileri sitemizde paylaşılması kayda değer bir problem ve bunun üstesinden gelmeye niyetliyiz.” ifadelerini kullandı.



Buzzfeed'in haberine göre, artık pek çok sosyal medya servisi çalışanı bu tür fake verilere savaş açacak ve mesailerinin bir kısmını bunları saptayıp, ortadan kaldırmakla meşgul olacak.  Elliot Schrage, “Sahte haberlerle uğraşmamız da, işimizin bir parçası. Ancak bu aşamada, bu tür içerikleri saptayacak editör alımı gerçekleştirmeyi düşünmüyoruz.” açıklamasında da bulundu.



Vox'un haberine göre, Twitter da benzer sorunlarla mücadele ediyor. Ancak Büyük F'nin alacağı önlemler çok daha sert olacak.



Prey için Oynanış Videosu Paylaşıldı








Etiketler: Facebook  Tan  İtiraf  Ve  Savaş  İlanı    haber

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