Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

facebook'tan ücretsiz wi-fi

FACEBOOK'TAN ÜCRETSİZ Wİ-Fİ

Dünyanın farklı noktalarında internet erişiminin genişlemesi adına çalışmalar yapan sosyal medya devi yakınlardaki ücretsiz Wi-Fi noktaları gösteren özelliğini açtı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:29
Puan Ver : Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi(8/10)6


Geçtiğimiz yıl kullanıcıların etrafındaki ücretsiz kullanılabilecek kablosuz ağ noktalarını bulmasını sağlayan akıllı telefon uygulamasını test etmeye başlamıştı. WiFi Bul adlı özelliğini daha önce sadece birkaç ülkeye açarak test eden Facebook, akıllı telefon uygulaması üzerinden ücretsiz Wi-Fi avlayan özelliğini devreye aldı.



WiFi bul özelliği ile kullanıcılar bulundukları konumdaki ücretsiz kablosuz ağlara bağlanarak internete giriş yapabilecekler. Bu özelliği çalıştırdığınızda haritada ücretsiz Wi-Fi noktasının adını, mekanın adını ve Facebook'taki işletme bilgilerini çalışma saatleriyle birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak işletmelerin bu özelliği kullananların telefonunda görüntülenmesi için sisteme ağlarını kaydettirmeleri gerekiyor. Yani ücretsiz olan her Wi-Fi noktası haritada gösterilmeyecdek, sadece Facebook'a kayıtlı olanlar belirecek.



Facebook'un yaptığı duyuruda hücresel ağın zayıf olduğu alanlarda ve özellikle seyahat eden insanlar için yararlı olacağı belirtilmiş. İnternet erişimini artırmak ve Facebook kullanım oranını yükseltmek için hayata geçirilen özellik şirkete haritalarda ve işletmelerle olan işbirliğinde yeni açılımlar sağlayabilir.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Facebook  Tan  Ücretsiz  Wi-Fi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER