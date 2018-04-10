Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade veriyor.

KONUŞMASINA ÖZÜR DİLEYEREK BAŞLADI

Zuckerberg, senatörlerin karşısındaki konuşmasına özür dileyerek başladı ve "Bu araçların zarar verme amaçlı da kullanılabilmesine engel olmak için yeterince çaba göstermediğimiz açık. Bu yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve program geliştiricileri ile veri gizliliği için de geçerli" dedi.

"BENİM HATAMDI" DEYİP SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Zuckerberg, sosyal medya platformunun sorumluluklarını yeterince yerine getiremediğini ifade edip "Bu çok bir hataydı, benim hatamdı özür dilerim. Facebook'u ben başlattım ben işlettim ve burada olanlardan ben sorumluyum" diye konuştu.

Facebook kurucusu, Cambridge Analytica ile yaşananların ayrıntılarını incelediklerini ve kullanıcıları veri paylaşımı konusunda uyardıklarını söyledi.

"BİZE SİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, kullanıcı verilerini toplayan uygulamayı kaldırdıklarını ve hem uygulamadan hem de Cambridge Analytica'dan verileri silmeleri talebinde bulunduklarını yineledi.

Facebook kurucusu, "Bize sildiklerini söylediler. Onlara inanmak açıkça bir hataydı, bunu takip etmeliydik ve denetlemeliydik. Bu hatayı bir daha yapmayacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada