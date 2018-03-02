FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ, YOLA YERLEŞTİRİLEN BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ
Son dakika... Denizli'de trafik lambalarının olduğu bölgede elektrik panosu içine yerleştirilen bomba düzeneği son anda fark edilerek kontrollü olarak imha edildi.
Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı'nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere yönlendirildi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Denizli Ulus caddesinde saat 22.00 civarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Polis ekiplerinin Ulus caddesi üzerinde şüpheli fünye ile infilat ettiği bildirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak, cadde trafiğe kapatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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