Erdoğan Start Verdi, Seçim Süreci Başladı! İşte Bundan Sonra Olacaklar
Eski Milli Savunma Bakanı Kafede Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü
Bahçeli, Mhp'nin 24 Haziran Adayını Resmen İlan Etti!
Arsene Wenger, Genç Yıldız Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Samet Aybaba'dan İlginç Sözler: Sevdiğim Hakem Yok
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı? İşte Demirtaş'tan İlk Açıklama
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk'dan İlk Yanıt Geldi
Mhp Seçim Takvimini Belirledi! Adres: Kızılcahamam
Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü!
Beşiktaş'ın Eski Yıldızından Türkçe Paylaşım!
İtalyanlar Duyurdu! Beşiktaş, İsrailli Yıldızın Peşinde
Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Ak Parti'de Erken Seçim Hazırlıkları Başladı, Yarın Toplanıyorlar
Abd'den S-400 Uyarısı: Türkiye'ye Yaptırım Uygulanabilir
Faciaya Ramak Kala! Kamyon 10 Kişinin Arasına Daldı
Büyük Sürpriz! Slaven Bilic Almanya Yolcusu
Inter'den Nagatomo Açıklaması: Sezon Sonu Tüm Opsiyonları Değerlendireceğiz
Dünya Basını Erken Seçim Kararını Böyle Duyurdu!
Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te

Faciaya ramak kala! Kamyon 10 kişinin arasına daldı

FACİAYA RAMAK KALA! KAMYON 10 KİŞİNİN ARASINA DALDI

Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan genç kadının ayağı kırıldı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Faciaya Ramak Kala! Kamyon 10 Kişinin Arasına Daldı(8/10)4

Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYON KAYARAK 10 KİŞİNİN ARASINA DALDI

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi.

KAÇMAYA FIRSAT BULAMAYAN GENÇ KIZ YARALANDI

Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

SON ANDA FARK EDİYORLAR

Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 10 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Faciaya  Ramak  Kala  Kamyon  10  Kişinin  Arasına  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER