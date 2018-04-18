FACİAYA RAMAK KALA! KAMYON 10 KİŞİNİN ARASINA DALDI
Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan genç kadının ayağı kırıldı.
Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYON KAYARAK 10 KİŞİNİN ARASINA DALDI
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi.
KAÇMAYA FIRSAT BULAMAYAN GENÇ KIZ YARALANDI
Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.
SON ANDA FARK EDİYORLAR
Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 10 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.
Kaynak: haberinburada
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