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fadıl akgündüz tahliye oldu

FADIL AKGÜNDÜZ TAHLİYE OLDU

Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fadıl Akgündüz, tahliye oldu

Tarih : 28 Mart 2017, 17:10
Puan Ver : Fadıl Akgündüz Tahliye Oldu(5/10)2


İş adamı Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fadıl  Akgündüz  Tahliye  Oldu    haber

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