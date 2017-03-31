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FADİMANA, NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ


FADİMANA, NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Tarih : 31 Mart 2017, 16:50
Puan Ver : Fadimana, Niğde'de Toprağa Verildi(10/10)12


FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi Fadimana Halisdemir'in cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Halisdemir'in cenazesi, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki Hamzalı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, oğlu şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta defnedildi.



 



kaynak:sabah








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