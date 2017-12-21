Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun yıllar önce Fahreddin Paşa'nın Medine savunmasını anlattığı program şimdilerde sosyal medyanın en çok paylaşılan ve ilgi gören videoları arasında yer alıyor.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI FAHREDDİN PAŞA'YI HAKARET ETMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Medine Müdafii Fahreddin Paşa'ya hakaret içeren sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.

FAREDDİN PAŞA MERAK KONUSU OLDU

Bakan'ın sözlerinin ardından Türkiye'de Fareddin Paşa da merak konusu haline geldi. Fahreddin Paşa ve yaptıklarıyla ilgili yazılar anlatılar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ANLATISI TÜM ANLATILARI GERİDE BIRAKTI

Ancak bu paylaşımlar arsında ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Fahreddin Paşa'yla ilgili duygulu anlatısı tüm paylaşımları geride bıraktı.

Hatiopoğlu, yıllar önce programında Fahreddin Paşa'nın Medine savunmasını konu almıştı. O programın kaydı şimdilerde sosyal medyada sık paylaşılanlar arsında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada