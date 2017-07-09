Uzun süreli birlikteliklerini 29 Haziran'da düğünle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit balayından döndü.

BURAK, ÇEKİM İÇİN ASSOS'A GİTTİ

Nikah sonrası balayı için Maldivler'e giden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Türkiye'ye geldi. Evcen'in İstinye'de bulunan evine taşınan Özçivit, Murat Boz'la başrol oynadığı 'Kardeşim Benim 2'nin çekimleri için Assos'a gitti.

"GÜLEN YÜZÜM, CAN İÇİM"

31 yaşındaki Evcen, eşiyle birlikte çekilen karesini Instagram'dan paylaşarak "Gülen yüzüm, Can içim..." mesajını yazdı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada