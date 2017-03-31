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fahriye evcen: son sözü burak söyler; tamam hayatım

FAHRİYE EVCEN: SON SÖZÜ BURAK SÖYLER; TAMAM HAYATIM

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le ilişkisiyle ilgili çok özel itiraflarda bulundu.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:58
Puan Ver : Fahriye Evcen: Son Sözü Burak Söyler; Tamam Hayatım(10/10)12


Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le ilişkisiyle ilgili çok özel itiraflarda bulundu. Star Life magazin müdürü Sinan Güzel'e konuşan ünlü oyuncu, “Burak'la çok dengeli bir ilişkimiz var. Burak da bazen son sözü ‘Tamam hayatım' olan erkeklerden olabiliyor! Ama bazen bunu yapmak en doğrusu. İlişkideki dengeyi sağlamak açısından bu önemli bir tavır.Bana karşı çok saygılı. Burak benim sonsuz aşkım, sonsuzluğum” dedi.



“DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL!”

Geçtiğimiz haftalarda Burak Özçivit'le nişanlanan Fahriye Evcen, “Hiç beklemediğim bir anda bana evlenme teklifi etti, benim için sürprizlerin en büyüğüydü” derken, Temmuz'da evleneceği iddialarına ise“Düğün tarihimiz henüz belli değil”şeklinde yanıt verdi.



“İLİŞKİLERE ROLLER DEĞİŞTİ”

Ünlü oyuncu, kadın – erkek ilişkileriyle ilgili de ilginç açıklamalar yaparak,“İlişkilerde roller değişti. Dengeler biraz daha birbirine yaklaştı. Kadınların daha ön planda olması ve ilişkilerde baskın taraf olabilmesi dengeli ilişkiler açısından daha mantıklı” dedi.



“YURTDIŞINDAKİ İLGİ BENİ MUTLU EDİYOR”

Yurtdışında gördüğü yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Evcen, “Rol aldığım dizilerin yayınlandığı kanallarda Arapça dublajımı duyunca çok şaşırıyorum. Bu çok farklı ve garip bir his” dedi.








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