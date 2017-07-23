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Fahriye Evcen'den 23 gün sonra beklenen hamle geldi!

FAHRİYE EVCEN'DEN 23 GÜN SONRA BEKLENEN HAMLE GELDİ!

Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen'in, düğününden 23 gün sonra sosyal medya hesabında soyadını Fahriye Evcen Özçivit olarak değiştirdiği görüldü.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Fahriye Evcen'den 23 Gün Sonra Beklenen Hamle Geldi!(7/10)3

29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda Burak Özçivit ile evlenen ve o dönemde giydiği gelinlikle gündemde olan Fahriye Evcen, tam 23 gün sonra sosyal medya hesabından soyadını değiştirerek Fahriye Evcen Özçivit yaptı.

MALDİVLER'E GİTTİLER

Düğün sorası Maldivler'e balayına giden çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.

BEKLENEN HAMLE GELDİ

Uzun süre sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncellemeyen Fahriye Evcen'den beklenen hamle geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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