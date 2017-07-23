FAHRİYE EVCEN'DEN 23 GÜN SONRA BEKLENEN HAMLE GELDİ!
Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen'in, düğününden 23 gün sonra sosyal medya hesabında soyadını Fahriye Evcen Özçivit olarak değiştirdiği görüldü.
29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda Burak Özçivit ile evlenen ve o dönemde giydiği gelinlikle gündemde olan Fahriye Evcen, tam 23 gün sonra sosyal medya hesabından soyadını değiştirerek Fahriye Evcen Özçivit yaptı.
MALDİVLER'E GİTTİLER
Düğün sorası Maldivler'e balayına giden çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.
BEKLENEN HAMLE GELDİ
Uzun süre sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncellemeyen Fahriye Evcen'den beklenen hamle geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.
Kaynak: haberinburada
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