FAHRİYE EVCEN'İN GELİNLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRACAK
Yaklaşık 3 yıllık beraberliklerini 29 Haziran'da nikâh masasına taşıyacak olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit düğün hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin iki ünlü yıldızı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 29 Haziran'da yapılacak görkemli bir düğünle yaşamlarını birleştirecek. İkili, bu özel günde davetlilerin karşısına kusursuz çıkmak için hummalı bir çalışma içinde… Düğün hazırlıklarını bitirmek üzere olan Özçivit ve Evcen, damatlık ve gelinliklerine büyük özen gösterdi. Hem Evcen hem de Özçivit, provaları hiç aksatmadı.
Hayatının en mutlu gününde peri kızları gibi görünmek isteyen Fahriye Evcen'in gelinliğini Raşit Bağzıbağlı tasarladı. Şık Hayat'a konuşan genç modacı, Evcen'in düğününde nasıl bir gelinlik giyeceğine dair ilginç tüyolor verdi.
kaynak:sözcü
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