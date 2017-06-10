FAHRİYE'DEN BURAK'A GELİNLİK YASAĞI
Evlilik hazırlığındaki Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün gelinlik provasındaydı. Prova çıkışı Levent'te objektife takılan ikili, çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Evcen, nişanlısının gelinliği beğenip beğenmediği sorulunca “Damat, düğün öncesinde gelinliği görmez, uğursuzluk getirir. Bizde her şey usulüne uygun yapılıyor” dedi.
kaynak:hürriyet
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