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fahriye'den burak'a gelinlik yasağı

FAHRİYE'DEN BURAK'A GELİNLİK YASAĞI

Evlilik hazırlığındaki Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün gelinlik provasındaydı. Prova çıkışı Levent'te objektife takılan ikili, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:04
Puan Ver : Fahriye'den Burak'a Gelinlik Yasağı(9/10)11


Evcen, nişanlısının gelinliği beğenip beğenmediği sorulunca “Damat, düğün öncesinde gelinliği görmez, uğursuzluk getirir. Bizde her şey usulüne uygun yapılıyor” dedi.



 



kaynak:hürriyet








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