FAİK ÖZTÜRK, BİNDİĞİ LÜSK ARABAYI KİRLETMEMEK İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Safiye Soyman'la birlikte Kayseri'de düzenlenen evlilik fuarına katılan Faik Öztürk'ün bindiği lüks arabayı denerken ayakkabılarını çıkarması dikkatlerden kaçmadı.
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Kayseri'de düzenlenen evlilik fuarına katılarak renkli karelere imza attı. Stantları tek tek gezen ikiliden Soyman, "Evlilik yaşlılığa yatırımdır" dedi.
"ARABA KİRLENMESİN DİYE..."
Düğünler için kiralanan Ferrari'yi deneyen Öztürk ise, "Araba kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkardım" sözleriyle güldürdü.
İşte fuardan dikkat çeken kareler;
Kaynak: haberinburada
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