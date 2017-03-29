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faili meçhul kadın cinayetlerinin sırrı çözüldü! korkunç detaylar...

FAİLİ MEÇHUL KADIN CİNAYETLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ! KORKUNÇ DETAYLAR...

Antalya'da uzun yıllar faili meçhul olarak kalan kadın cinayetlerinin sırrı çözüldü. Kadınları öldürdüğü belirlenen Mehmet Güneş'e ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası verildi

Tarih : 29 Mart 2017, 13:38
Puan Ver : Faili Meçhul Kadın Cinayetlerinin Sırrı Çözüldü! Korkunç Detaylar...(6/10)7


2004 ve 2009 yıllarında iki kadını öldürmekle suçlanan Mehmet Güneş, ağırlaştırlmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası aldı. Güneş'in Antalya'da işlediği cinayetler uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı.



Antalya'da 2004 ile 2009 yıllarında 2 kadını öldürmekle suçlanan 34 yaşındaki Mehmet Güneş, ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



OLAYDAN SONRA İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI



Antalya'da uzun yıllar faili meçhul kalan kadın cinayetlerinin ilki 2004 yılında meydana geldi. Aralık 2004 tarihinde Aşağıkaraman Köyü'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Döşemealtı ilçesinde köpek barınağı bulunan 55 yaşındaki Meryem Altun'a ait olduğu tespit edildi. Meryem Altun'un olaydan önce o dönem canlı hayvan ticareti yapan Mehmet Güneş ile görüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca cinayetten sonra Mehmet Güneş'in Meryem Altun adına düzenlenmiş 60 bin liralık senedi tahsil için icra müdürlüğüne başvurduğu tespit edildi. Olaydan sonra ifadesi alınan Mehmet Güneş serbest bırakıldı.



 



 



kaynak:habertürk








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