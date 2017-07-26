Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile sabah namazını tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde kıldı. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, buradaki balıklara yem atan Fakıbaba ve Özlü, Akarbaşı Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip birlikte kahvaltı yaptı.

"İŞSİZLİĞİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte önemli hizmetler yapmak için çalışacaklarını vurgulayan Fakıbaba, "İşsizliğin çok önemli boyutlarda olduğu Şanlıurfa'ya özellikle neler yapabileceğimizi görmek adına geldik. Arkadaşlarımızla samimi olarak Urfa'ya ne gibi katkımız olabilir, bunun çabası içindeyiz. Elimizde sihirli değnek yok, inşallah yavaş yavaş Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için büyük çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün arkadaşlarımızla el ele verip, Şanlıurfa'yı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

"CİĞER KEBABININ PATENTİ ALINACAK"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Şanlıurfa'daki işsizlik konusunu çözmek adına Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, ziyaretin verimli geçeceğine inandığını aktardı.

Fakıbaba ve Özlü, daha sonra Haşimiye Meydanı'ndaki vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bölgede ciğer kebabı yapan ustalarla görüşen Fakıbaba, "Ciğer Urfa'da yenir, başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada