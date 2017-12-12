Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek
Trabzonspor Bb Erzurumspor'u 5-1 Mağlup Etti, Adını Son 16'ya Yazdırdı
Enes Ünal'ın Kaderi Belli Oldu
Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır
Ayhan Akman, Gomis Ve Okan Buruk, Pfdk'ya Sevk Edildi
Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı
Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu
İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
Trabzonspor'un Yıldızı Yönetime Bildirdi, Ayrılmak İstiyor
Mesut Özil'e Kalması İçin Son Teklif
Lc Waikiki 150 Yeni Mağaza Açacak
Beşiktaş - Bayern Münih Maçının Kanalı Belli Oldu
Ankaralılar Müjde! Suya İndirim Geliyor
Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım
Bayern Münih Kurası, Almanların Türk Skandalını Akıllara Getirdi
Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor
Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı

Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır

FAKIBABA: ET FİYATLARI EN FAZLA 50 KURUŞ ZAMLANIR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu belirterek "Fiyatlar en çok 50 kuruş zamlanır" dedi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır(5/10)1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların piyasayı görebildiğini söyledi. Fakıbaba fiyatların artsa artsa 50 kuruş artacağını bildirdi. Fakıbaba marketlerdeki ucuz et satışına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu konuda önemli olanın sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Fakıbaba, piyasayı takip ettiklerini, maliyetleri hesapladıklarını aktardı. Fakıbaba, fiyatları arttırabilecekleri gibi azaltabileceklerini de bildirerek, "Bakıyoruz, belki de 14,5 lira değil de 15 lira, 15,5 lira değil de 16 lira yapabiliriz. 50 kuruşlarla yükseltiriz alçaltırız, girdinin durumuna göre. Girdiler ucuzlarsa ucuzlar. Ama girdide artış olursa 29,5 lira, 30 lira olur. Artık piyasa belli. Bu fiyatlar güzel." diye konuştu.

"PİYASAYI REGÜLE ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Zamanla et satışı yapan market sayısının artıp artmayacağına yönelik soru üzerine Fakıbaba, amaçlarının et satmak değil, piyasayı regüle etmek olduğuna dikkati çekti. Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki de tamamen çekiliriz, bize belki de ihtiyaç kalmayacak. İhtiyaç olduğunda gireceğiz. Benim istediğim de bu. Biz hiç marketlere karışmadan, et fiyatlarını bu şekilde regüle ettiğimiz taktirde çekilebiliriz de. Şart değil. Bakanlık olarak gönüllü et satalım havamız yok. Ama piyasayı regüle etmek bizim görevimiz. Sadece bu olay regülasyonla ilgili bir olaydır.

14,5 lira 15 lira, 15,5 lira 16 lira olabilir. Alıcıyı da çok zor durumda bırakmadan ama üreticiyi de düşünerek, 25 kuruş, 50 kuruş çekerek veya artırarak artık o duruma bağlı olarak... Önemli olan bir şeyi yaparken diğer tarafı yıkmamaktır. İlk geldiğim andan itibaren hep üretici, üretici diyorum. Tüketici, burada çok önemli. Üretici üretmezse, tüketici ne yapabilir. Bu bağlamda piyasayı takip ediyoruz. "

EKMEK FİYATLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 2018 yılının, buzağı ölümlerinin düştüğü, hastalıkların azaldığı, yeni projelerin ortaya çıktığı, TİGEM'in çok daha faal hale geldiği bir yıl olacağını söyledi.

Çiftçi için de güzel bir yıl olmasını temenni eden Fakıbaba, amaçlarının da bu olduğunu vurguladı. Ekmeğin gramajının düşmesine yönelik uygulamanın 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğinin anımsatılması üzerine Fakıbaba, ekmeğin çöpe gittiğini, ekmekte müthiş israf olduğunu aktardı.

Fakıbaba, ekmek fiyatlarının artıp artmayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, fiyatların genelde illerde ayarlandığına işaret etti. Fakıbaba, "Tek amacımız var; israfı önlemek. Bu bağlamda fiyatlar da ona göre ayarlanır. " dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fakıbaba  Et  Fiyatları  En  Fazla  50  Kuruş  Zamlanır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER