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"Fantezi Dünyam Geniş" Diyen Rafet El Roman, Eski Sevgilisiyle Barıştı
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"FANTEZİ DÜNYAM GENİŞ" DİYEN RAFET EL ROMAN, ESKİ SEVGİLİSİYLE BARIŞTI

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "cinsellik" itirafıyla gündeme gelen Rafet El Roman, eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı

Tarih : 14 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : "Fantezi Dünyam Geniş" Diyen Rafet El Roman, Eski Sevgilisiyle Barıştı(9/10)5

Son dönemde çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Rafet El Roman, eski sevgilisi ve oğlu Edvan'ın annesi Yeşim Eryıldırım'a geri döndü. Oğullarını da alarak Kıbrıs'ta tatile çıkan ikili, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

AŞK TAZELEDİLER

HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre; locadaki samimi halleriyle dikkat çeken çift, adeta aşk tazeledi. 2009'da doğan Edvan'ın annesi ile El Roman'ın ilişkisi 7 yıl sürmüştü.

ROMANTİZM TAVAN YAPTI

Almanya'dan tatile gelen üçlüye önümüzdeki hafta ünlü popçunun kızları Şevval ile Suelnur da katılacak. Gün boyu locada romantik dakikalar yaşayan Rafet El Roman ve Yeşim Eryıldırım bol bol selfie çekti.

"BENİM İÇİN CİNSELLİK HER ŞEY"

Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda cinselliğin kendisi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Rafet El Roman, "Benim için cinsellik her şey! Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, cinsellik olmazsa o ilişkide hiç durmam! Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem" ifadelerine yer vermişti.

"FANTEZİ DÜNYAM GENİŞ"

"Fantezileriniz geniş midir?" sorusuna da cevap veren ünlü şarkıcı, "İnanılmaz geniştir" şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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