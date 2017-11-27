FARKLI SAAT DİLİMİNE GEÇEN İSPANYOLLAR 70 YILDIR AKŞAM 9'DA YEMEĞE OTURDULAR
İspanyonlar 1940 yılında saatlerin 1 saat ileri alınması nedeniyle akşam yemeklerini akşam 9'da yiyor.
İspanya'ya giden çoğu turist İspanyolların geç yemek yemesini onların Akdeniz ikliminin yarattığı rehavete bağlıyor. Ancak bu durumun nededini rehavet değil, 1940'ta General Francisco Franco'nun saatleri 1 saat ileri alması.
70 YILDIR YANLIŞ ZAMAN DİLİMİNDE YAŞIYORLAR
Madrid'in en eski semtlerinden La Latina'da gece saat 10, ama restoranlar insan kaynıyor. Turistler bunun nedenini Akdeniz ülkelerine özgü rahatlığa bağlayabilir, ama gerçek neden çok daha ilginç. İspanyollar yanlış zaman diliminde yaşıyor ve bu durum 70 yıldır devam ediyor.SIRBİSTAN'LA AYNI SAAT DİLİMİNİ KULLANIYORLAR
Haritada İspanya İngiltere, Portekiz ve Fas ile aynı boylamda olmasına rağmen Orta Avrupa Zaman Dilimini kullanıyor. Yani 2500 km doğusundaki Sırbistan ile aynı saati paylaşıyor.
Peki İspanyollar neden coğrafi zaman diliminin gerisinden geliyorlar?
1940'ta General Francisco Franco, Nazi Almanyası ile dayanışma amacıyla İspanya'da saatleri ileri almıştı.
ÖĞLE YEMEĞİ 1'DEN 2'YE, AKŞAM YEMEĞİ 8'DEN 9'A KAYDI
İspanya İç Savaşı'nın yarattığı yıkım nedeniyle, böyle bir konudan şikayet etmek kimsenin aklına bile gelmemişti o zaman. Günün aynı vaktinde yemeklerini yemeye devam ettiler. Ama saatler ileri alındığı için 1'de yedikleri öğle yemeği 2'ye, 8'de yedikleri akşam yemeği 9'a kaymış oldu.GÜNEŞ GEÇ DOĞUP GEÇ BATIYOR
İkinci Dünya Savaşı sona erince eski saate geri dönülmedi. Ama İspanya Başbakanı Mariano Rajoy geçen yıl yaptığı açıklamada, işgününün akşam 8 yerine 6'da sona ermesi için hükümetin bir plan hazırladığını söylemişti. Bu plan Orta Avrupa zaman diliminden Greenwich zaman dilimine geçilmesini de öngörüyordu. Ve ülke çapında yoğun bir tartışma başladı.
Doğru zaman diliminden 60 dakika geride olmak güneşin geç doğması ve geç batması anlamına geliyor.
Kaynak: haberinburada
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