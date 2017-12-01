Merhum iş adamı Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, Bebek'te arkadaşıyla görüntülendi.

ATATÜRK HASSASİYETİ

Bir mekanda kahve içerek sohbet eden ikili, bir süre sonra yürüyüş yaptı. Bebek'teki Atatürk anıtının yanına giden Sabancı, fotoğrafını çektikten sonra üzerindeki lekeleri temizledi.

ALKIŞLAR SABANCI'YA

Sabancı, bu davranışıyla sosyal medyada takdir topladı.

Faruk Sabancı böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada