Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Faruk Sabancı'nın Atatürk Hassasiyeti Takdir Topladı

FARUK SABANCI'NIN ATATÜRK HASSASİYETİ TAKDİR TOPLADI

Bebek'te Atatürk anıtının fotoğrafını çektikten sonra üzerindeki lekeleri temizleyen Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, herkesin takdirini topladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : Faruk Sabancı'nın Atatürk Hassasiyeti Takdir Topladı(5/10)1

Merhum iş adamı Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, Bebek'te arkadaşıyla görüntülendi.

ATATÜRK HASSASİYETİ

Bir mekanda kahve içerek sohbet eden ikili, bir süre sonra yürüyüş yaptı. Bebek'teki Atatürk anıtının yanına giden Sabancı, fotoğrafını çektikten sonra üzerindeki lekeleri temizledi.

ALKIŞLAR SABANCI'YA

Sabancı, bu davranışıyla sosyal medyada takdir topladı.

Faruk Sabancı böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Faruk  Sabancı  Nın  Atatürk  Hassasiyeti  Takdir  Topladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER