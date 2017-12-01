FARUK SABANCI'NIN ATATÜRK HASSASİYETİ TAKDİR TOPLADI
Bebek'te Atatürk anıtının fotoğrafını çektikten sonra üzerindeki lekeleri temizleyen Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, herkesin takdirini topladı.
Merhum iş adamı Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, Bebek'te arkadaşıyla görüntülendi.
ATATÜRK HASSASİYETİ
Bir mekanda kahve içerek sohbet eden ikili, bir süre sonra yürüyüş yaptı. Bebek'teki Atatürk anıtının yanına giden Sabancı, fotoğrafını çektikten sonra üzerindeki lekeleri temizledi.
ALKIŞLAR SABANCI'YA
Sabancı, bu davranışıyla sosyal medyada takdir topladı.
Faruk Sabancı böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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