Rıdvan Dilmen'le Görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara Ne Yaptım
Fas Teknik Direktörü, Aatif'ı Dünya Kupasına Götürmeyi Planlıyor
Mehmet Ağar'dan Arda Turan'a: Fatih Terim'den Özür Dile, Bu Kırgınlık Bitsin
Cenk Tosun'dan Veda Gibi 3'lü!
Hükemetten El Yakan Gecikme Cezalarına Önlem! Artık Ücret Alınmayacak
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Haftalık Tedavi Masrafı İnanılmaz
Süper Ligden 3 Futbolcunun Adını Verdi: Bunlar Fetö'cü
Ozan Tufan'ın Satış Fiyatı Belli Oldu
Muhabirlerin Üşümüyor Musun? Sorusuna Verdiği Cevap Tam Bomba!
Yatırımda Yol Haritasını Açıkladı: Milli Bütçeden Karşılarız
Barcelona, Arda'nın Bonservis Bedelini 12 Milyon Euro Olarak Belirledi
Çapkınlıkları Başına Dert Olan Fenerli Yıldız, Fena Yakalandı
Everton'dan Tarihi Skandal! Taraftar Çılgına Döndü
Gülen'in Talimatıyla Bankaya 50 Milyon Yatıran İş Adamı, İtirafçı Oldu
Portekiz'de Şike Skandalı! 4 Futbolcu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun Cevabı: Gitmesini İstemiyorum
Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 79-77 Mağlup Oldu
Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığını Satın Aldı
Meltem'in Dekoltesi Haluk'u Oturduğu Yerde Zıplattı
Beşiktaşlı Yöneticiden Karıştıran Açıklama: Cenk İçin Teklif Yok

Fas Teknik Direktörü, Aatif'ı Dünya Kupasına Götürmeyi Planlıyor

FAS TEKNİK DİREKTÖRÜ, AATİF'I DÜNYA KUPASINA GÖTÜRMEYİ PLANLIYOR

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Aatif'ı Dünya Kupasına götürmeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe maçını izleyecek.

Tarih : 29 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Fas Teknik Direktörü, Aatif'ı Dünya Kupasına Götürmeyi Planlıyor(7/10)3

Fenerbahçe'de son 6 haftalık süreçte ilk 11'in değişilmezlerinden olan Aatif Chahechouhe için yeni bir süreç başlıyor. Sarı-lacivertli takımın ligde yakaladığı başarılı çıkışın önemli taşlarından biri olan tecrübeli yıldız, ülkesi Fas'ta da yakından takip ediliyor.

DÜNYA KUPASINA KATILABİLİR

Aatif'ın son dönemde artan performansının Fas Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard tarafından yakından takibe alındığı kaydedildi.

Buna göre, Mart 2018'e kadar 31 yaşındaki futbolcunun izleneceği ve performansına göre Rusya'daki turnuvada olup olmayacağına karar verileceği ifade edildi.

BOUTAIB'İ GÖZDEN ÇIKARDI

Fas hocası Renard'ın turnuvada iyi bir gol ayağı aradığı vurgulandı. Şu anda Yeni Malatyaspor'da oynayan Khalid Boutaib'i tam anlamıyla ilk 11'de düşünmeyen Fransız teknik adamın, Aatif'ı bu rolde kullanabileceği ve planları arasına almak istediği aktarıldı. Aatif'ın ayrıca Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamasının, hem milli takıma seçilme hem de tecrübe bakımından daha önde olduğu belirtiliyor.

Aatif'ın şu an önünde 3 aylık bir süreç olduğu kaydedilirken, atacağı gol ve asist sayısının Renard için önemli bir kıstas olacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE MAÇINI İZLEYECEKLER

Dünya Kupası için taktik sistemine uyacak, özel bir golcü arayan Herve Renard ve teknik ekibinin, Mart 2018'e kadar Fenerbahçe maçları başta olmak üzere Türkiye'deki oyuncuları bizzat yerinde izleyip karar vereceği bildirildi. O nedenle, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak isteyen Aatif'ın, önünde 3 aylık bir test süreci olacak.

Öte yandan, Nabil Dirar ile Aatif'ın aynı takımda olması da Fas teknik heyeti tarafından göz önünde tutulan ayrı bir kıstas. Fenerbahçe'de her iki yıldızın ilk 11'de düzenli oynamaya başlaması ciddi anlamda etkileyici bir süreç oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fas  Teknik  Direktörü  Aatif  I  Dünya  Kupasına  Götürmeyi  Planlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER