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Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı
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Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı

FASLI UYUŞTURUCU KURYESİNİN MİDESİNDEN 180 ADET KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Faslı bir uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 180 adet kapsül esrar çıkarıldı. Kuryenin midesindeki esrar kapsülleri, çekilen MR'da ortaya çıktı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı(10/10)6

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas'ın başkenti Kazablanka'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 15 Temmuz Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Kazablanka'dan K.D.'yi havalimanında gözaltına aldı.

VALİZİNDEN ÇIKAN 78 KAPSÜL ŞÜPHELENDİRDİ

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği D.K.'nin valizinde yapılan aramalarda içinde esrar bulunan 78 adet kapsül ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddenin bir kısmını kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, D.'nin hastaneye götürdü.

RÖNTGEN FİLMİ ŞOK ETTİ

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 180 kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Fas uyruklu D.K., dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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