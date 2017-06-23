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fas'ta deaş yanlısı terör hücresi çökertildi

FAS'TA DEAŞ YANLISI TERÖR HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ

Hücre üyesi 4 kişinin Suvayra kentinde turistik alanlar ile önemli kurumlara saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Fas'ta Deaş Yanlısı Terör Hücresi Çökertildi(5/10)5


Fas İçişleri Bakanlığı, Suvayra kentinde faaliyet gösteren 4 kişilik DEAŞ yanlısı bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden terör faaliyetleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Suvayra kentinde turistik alanlar ile önemli kurumlara yönelik saldırı hazırlığı içinde olan 4 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








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