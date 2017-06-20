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fatih erkoç müzikle tutundu

FATİH ERKOÇ MÜZİKLE TUTUNDU

Fatih Erkoç, altı aylık tedavi sonucunda lenfomayı yendi, sağlığına kavuştu. Sanatçı, bu yolda en güçlü motivasyonunun müzik olduğunu söyledi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Fatih Erkoç Müzikle Tutundu(6/10)6


Geçen yıl lenfoma teşhisi konan Fatih Erkoç, eski günlerine döndü. Sanatçı, pazar ve pazartesi günleri Bodrum'da sahneye çıkmaya başladı. Önceki gün Bodrum Marina Yacht Club'da olan Erkoç, hastalığıyla ilgili şunları söyledi:



Kemoterapi aldığım zamanlarda bile konser iptal etmedim. Çünkü müziğin bana ilaç gibi geldiğini düşündüm. Eşimin dirayetli davranışından ilham aldığım 13-15 şarkı yaptım. Kışa albüm çıkacak. Bir de rahatsızlığımı anlattığım kitap yazdım.'



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fatih  Erkoç  Müzikle  Tutundu    haber

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